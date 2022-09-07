Rus güçleri Harkiv'i vurdu

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken bir iş merkezinde ağır hasar oluştu.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus güçlerinin şehir merkezine 2 roket attığını belirtti.

Sinegubo, atılan roketlerden birinin iki katlı bir iş merkezine isabet ettiğini, yakındaki bir oto yıkamacıda da yangın çıktığını, diğer roketin ise yakındaki bir yola düştüğünü aktardı.

Çevredeki dükkanlar ve araçlarda hasar oluştuğunu dile getiren Sinegubo, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Ukrayna polisi, sabah erken saatlerde olay yerine gelerek incelemeler yaptı.

Rus güçleri, dün de Harkiv'e yönelik 3 ayrı saldırı düzenlemişti. Saldırılarda bir kadın hayatını kaybetmişti.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.