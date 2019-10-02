Kriz çıkaracak olay! Rus güçleri Pasifik'te o ülkenin teknesine ateş açtı

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7245
  • 6,2593
  • 273.803
  • 103485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus güçleri Kuzey Kore balıkçılarına ateş açtı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) göre, Rus sınır güvenlik güçleri Japon Denizi’nde kaçak avlanan Kuzey Koreli balıkçı teknelerinden birine ateş açmak zorunda kaldı. 64 Kuzey Koreli denizci gözaltına alındı, 5 kişi yaralandı. Bu, son dönemde yaşanan benzer dördüncü vaka oldu.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FSB’nin açıklamasına göre, Kuzey Koreli kaçak balıkçılara yönelik son dönemdeki dördüncü gözaltı vakası yaşandı. Rus sınır güçleri Japon Denizi’nde, Rusya özel ekonomik bölgesinde kaçak avlanan Kuzey Koreli 64 denizciyi daha gözaltına aldı. Ayrıca 4 gemi de alıkonuldu.
 
Gözaltı sırasında sınır güvenlik güçleri, durma ihtarına uymayan teknelerden birine ateş açmak durumunda kaldı. Bunun sonucunda teknenin makine bölümünde yangın çıktı.
 
Gemi alıkonuldu, yangın söndürüldü ve daha sonra içerisindeki 21 denizci gözaltına alındı. Yaralanan 5 kişiye gerekli tıbbi yardım sağlandı. (Sputnik)

Dehşet anları kamerada: Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Cemal Kaşıkçı, Türkiye’yi örnek gösterirdi"

'Cemal Kaşıkçı, Türkiye’yi örnek gösterirdi'

Ucuz tavuk döner uyarısı: Martı yiyor olabilirsiniz!

Ucuz tavuk döner uyarısı: Martı yiyor olabilirsiniz!

Japonya açıkladı: Sınırlarımıza düştü

Japonya açıkladı: Sınırlarımıza düştü

Fenerbahçe kararı Tahkim'e götürecek

Fenerbahçe kararı Tahkim'e götürecek

Kriz çıkaracak olay! Rus güçleri Pasifik'te o ülkenin teknesine ateş açtı

Kriz çıkaracak olay! Rus güçleri Pasifik'te o ülkenin teknesine ateş açtı

Gri listeye bir çizik daha! 'Berhem' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Berhem' etkisiz hale getirildi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Aslanla tehlikeli dans!

Aslanla tehlikeli dans!
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA