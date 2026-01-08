İSTANBUL 17°C / 3°C
Dünya

Rus güçleri Ukrayna'da ilerliyor: Bratskoye'nin kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 15:41
Rus güçleri Ukrayna'da ilerliyor: Bratskoye'nin kontrolü ele geçirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 66 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

