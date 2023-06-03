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Dünya

Rus güçlerinden Ukrayna'ya füze saldırısı! 13 yaralı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Dnipro kentine yönelik füze saldırısında 13 kişinin yaralandığı açıklandı.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Rus güçlerinden Ukrayna'ya füze saldırısı! 13 yaralı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Dnipro kentine saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı sonucu iki katlı konutun hasar aldığını aktaran Zelenskiy, "Maalesef enkazda kalanlar var. Tüm servisler olay yerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Rus ordusunu, Ukrayna'ya yönelik terör saldırıları düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, "Devletimize ve halkımıza karşı işlenen her şeyin sorumluluğunu Ruslar üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dnipro Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, "Füze saldırısı sonucu şu anda toplam 13 yaralımız var. Bu çocuklardan 3'ü 6, 11 ve 15 yaşında." açıklamasında bulundu.

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