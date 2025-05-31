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Dünya

Rus güçlerinin cephede ilerleyişi sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının imha edildiğin, Sumi ve Donetsk'te iki yerleşim biriminin ise ele geçirildiğini açıkladı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
Rus güçlerinin cephede ilerleyişi sürüyor
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilerek, "Sumi bölgesinde Vodolagi, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Novopol yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemiyle Sumi'deki ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar fırlatıcı sisteminin ve mühimmatlarının yok edildiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

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