star.com.tr 09 Mart 2021 Salı 22:19 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 22:19

Litvanya istihbarat servisinin raporuna göre, Rus hacker grupları Litvanyalı üst düzey yetkililere karşı siber saldırılar düzenledi. Rus hackerların Baltık ülkesinin teknoloji altyapısını, dünya genelinde farklı noktalara siber saldırılar düzenlemek için bir üs olarak kullandığı bildirildi.

Raporda, Rusya'nın istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen siber casusluk grubu APT29'un (Cozy Bear), Kovid-19 aşısı geliştiren yabancı kuruluşlara saldırılar gerçekleştirmek için Litvanya'nın bilgi teknolojisi altyapısını kullandığı da belirtildi.

Kovid-19 salgını sonrasında NATO üyesi olan Litvanya'ya karşı Rus istihbarat operasyonlarının azaldığı ancak Kremlin'in faaliyetlerini siber güvenlik alanına kaydırdığı aktarıldı.

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