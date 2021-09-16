Rus halkı yarın sandık başına gidecek

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 11:21 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:21

Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle Devlet Duması seçimleri 17-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Bunun yanı sıra bazı federatif bölgelerde de yönetici ve parlamento seçimleri için oylama yapılacak.

Aralarında Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya ve Tuva cumhuriyetlerinin bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 şehirde yerel seçimler yapılacak.

Ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde 110 milyon seçmen oy kullanabilecek.

- DUMA SEÇİMLERİNDE 14 PARTİ YARIŞACAK

Rusya'da seçimlerde Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 14 parti yarışacak. İktidarda ve milletvekili çoğunluğunu elinde bulunduran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya ile parlamentoda temsil edilen Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti ve Adil Rusya seçimlerde yarışacak.

Parlamento dışından ise Yeşiller Partisi, Yeni İnsanlar Partisi, Elma Partisi, Gelişim Partisi, Özgürlük ve Adalet Partisi, Sivil Platform, Yeşil Alternatif, Vatan ve Sosyal Adalet İçin Emekliler Partisi pusulada yerini alacak.

Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye kazanacak.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise bağımsız seçilecek. Bağımsız adayların büyük bir kısmını partiler belirlerken bir kısmı da bulunduğu bölgeden yasalarda belirlenen miktarda seçmen imzası ile adaylığını gösteriyor.

- AGİT GÖZLEMCİ GÖNDERMEYİ REDDETTİ

Avrupa ve Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 17-19 Eylül'de yapılacak seçimlere gözlemci göndermeyi reddetti. Teşkilat, ret gerekçesini "istedikleri sayıda gözlemci göndermelerine Rusya'nın izin vermemesi" olarak gösterdi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu ise teşkilata gözlemci kısıtlamasını Kovid-19 salgın koşullarındaki önlemler dahilinde getirdiklerini savundu.

- Geçen seçimlere katılım oranı yüzde 47,88'de kalmıştı

18 Eylül 2016'da yapılan Duma seçimlerine katılım yüzde 47,88'de kalmıştı. 2016'daki seçimlerde, genel başkanlığını eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in yürüttüğü Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Yüzde 13,34 ile ikinci olan Komünist Parti'yi yüzde 13,14 Liberal Demokrat Parti, yüzde 6,22 ile Adil Rusya takip etmişti.

- ANKETLERDE PUTİN'İN PARTİSİ ÖNDE ANCAK GEÇMİŞE GÖRE OYU DAHA AZ

Seçim öncesinde yapılan anketlere göre, parlamentonun alt kanadı Duma'ya yönelik güven azalırken Birleşik Rusya partisinin, en yakın takipçisi Komünist Parti'ye açık ara fark atarak birinci olduğu görülüyor. Ancak anketlerde, Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın önceki seçime göre daha az oy alacak olması dikkati çekiyor.

Levada Analiz Merkezine göre, mart ayında Duma'nın faaliyetlerini destekleyenlerin oranı yüzde 42 iken geçen ay bu oran yüzde 37'ye düştü. Desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 55'ten yüzde 59'a yükseldi.

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezinin (VTSİOM) eylül ayında yaptırdığı anket çalışmasına göre, Birleşik Rusya yüzde 29,3, Komünist Parti yüzde 16,6, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,8, Adil Rusya yüzde 6,1 desteğe sahip. Kararsızların oranı ise yüzde 14.

Kamuoyu Fonu'nun (FOM) yaptığı eylül ayındaki ankete göre, Birleşik Rusya Partisi yüzde 29, Komünist Parti yüzde 14, Liberal Demokrat Parti yüzde 11, Adil Rusya yüzde 5 alarak barajı geçen partiler olacak. Ankete göre, kararsızların oy oranı yüzde 19.

- MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ

Rusya'da yapılacak seçimlerde büyük bir rekabet olması bekleniyor. Ancak muhalefet, seçimlerin yapılış yöntemini eleştiriyor. Bu kesimler seçimlere aşırıcılık ile ilgili yasada yapılan değişiklikler nedeniyle ciddi sayıda muhalif ve bağımsız adayların katılmasının engellendiği iddiasında bulunuyor.

Bu yüzden muhalefet, seçmene bulunduğu bölgede iktidar partisinin rakibi olan partilerin adaylarının desteklenmesi için propaganda ve çalışma yapıyor. Seçim sonrasında da muhalefetin seçim sonucuna yönelik protesto gösterileri yapmayı planladığı ifade ediliyor.

Ayrıca geçen ay seçimler öncesinde Putin'in kararı ile emeklilere 10 bin ruble (135 dolar) ve ordu mensuplarına 15 bin ruble (202 dolar) ilave ödeme yapılması eleştirilen konulardan biri oldu.

- ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DUMA'YI GÜÇLENDİRDİ

Öte yandan geçen yıl Rusya'da referandum ile yapılan anayasa değişikliği sonucunda Parlamentonun alt kanadı Duma'nın yetkileri genişletilmişti.

Daha önce devlet başkanı, Duma'nın onayıyla başbakanı atarken başbakan yardımcıları ve kabine üyelerini başbakanın önerisiyle görevden azledebiliyordu.

Anayasa değişikliğinden sonra devlet başkanının başbakan, başbakan yardımcıları ve icracı bakanları atayabilmek için Duma'nın onayını alması gerekiyor.