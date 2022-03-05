Rus helikopterinin vurulduğu an saniye saniye kaydedildi

Star Gazetesi 5 Mart 2022 Cumartesi 12:45 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 13:03

Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna saldırı devam ediyor. Kiev bölgesi yakınlarında tespit edilen bir Rus helikopteri Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı.

Dumanların yükseldiği helikopterin düşürülme anları ise saniye saniye görüntülendi.

Ukrayna topraklarında sıcak çatışmalar hız kesmeden devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelerden Moskova ile ilişkileri normalleştirmelerini istedi, komşularına ise durumu tırmandırmama uyarısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri ise, "Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak" dedi. Zelenskiy ise, NATO'ya adeta ateş püskürdü.

Zelenskiy, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

Star Gazetesi