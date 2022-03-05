İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus helikopterinin vurulduğu an saniye saniye kaydedildi
Dünya

Rus helikopterinin vurulduğu an saniye saniye kaydedildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunda 10. güne girildi. Bölgede sıcak çatışmalar ve Rus bombardımanı sürerken, Ukrayna Ordusu'nun, Rus güçlerine ait bir helikopteri vurduğu anlar, saniye saniye görüntülendi.

Star Gazetesi5 Mart 2022 Cumartesi 12:45 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 13:03
ABONE OL

Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna saldırı devam ediyor. Kiev bölgesi yakınlarında tespit edilen bir Rus helikopteri Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı.

Dumanların yükseldiği helikopterin düşürülme anları ise saniye saniye görüntülendi.

Ukrayna topraklarında sıcak çatışmalar hız kesmeden devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelerden Moskova ile ilişkileri normalleştirmelerini istedi, komşularına ise durumu tırmandırmama uyarısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri ise, "Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak" dedi. Zelenskiy ise, NATO'ya adeta ateş püskürdü.

Zelenskiy, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

Star Gazetesi

  • rus helikopteri
  • ukrayna savaş
  • rusya ukrayna krizi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.