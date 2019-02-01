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Rus heyeti, Ankara'da Suriye meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi.

  • AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Suriye'deki son durumun ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Toplantıda, Suriye'deki mevcut durum ve Suriye krizinin çözümünün önemli aşaması olan anayasa komitesinin çalışmalarına başlaması dahil olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Suriye'deki son gelişmelere ilişkin dün Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlardaki personelden oluşan Türk heyeti, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rus yetkililerle bir araya gelerek görüşmelere başlamıştı.

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