AA & DHA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:59

Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Rusya'da Başbakan Mihail Mişustin ve İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev'in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA HIZLI ARTIŞ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 559 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 165 bin 929’a yükseldi.

Son 3 gündür günlük vaka sayısının 10 binin üzerinde olduğu ülkede ölü sayısı 86 artarak 1537’ye, iyileşen sayısı da 1462 artarak 21 bin 327’ye ulaştı.