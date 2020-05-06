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Dünya

Rusya Kültür Bakanı koronavirüse yakalandı

Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın koronavirüse yakalandığı bildirildi.

AA & DHA06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:59
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Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Rusya'da Başbakan Mihail Mişustin ve İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev'in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. 

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA HIZLI ARTIŞ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 559 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 165 bin 929’a yükseldi.

Son 3 gündür günlük vaka sayısının 10 binin üzerinde olduğu ülkede ölü sayısı 86 artarak 1537’ye, iyileşen sayısı da 1462 artarak 21 bin 327’ye ulaştı.

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