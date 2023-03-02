Rus istihbaratı açıkladı: Durum kontrol altında

Rus istihbaratı FSB, Bryansk bölgesindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede kontrol ve denetimlerin sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Bryansk bölgesindeki Klimovskiy'de bulunan yerleşim yerlerindeki durum kolluk kuvvetleri organlarının kontrolü altındadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yerlerde çok sayıda farklı tiplerde patlayıcının ortaya çıkarıldığı ve patlayıcıların imha çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukraynalı "sabotaj gruplarının" silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu grubun ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri aldığını bildirmişti.

Rus basınında yer alan haberlerde de Lyubeçane köyündeki markette yaklaşık 6 kişiyi rehin alan "sabotaj grubu" ile Rosgvardiya'ya bağlı askerler arasında çatışmaların yaşandığı belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından oluşan durum nedeniyle Stavropol bölgesine ziyaretini iptal ettiği, konuyla ilgili Rus güvenlik güçlerinden düzenli bilgi aldığı bilgisini paylaşmıştı.

Putin de ülkesinin Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının "terör eylemi" olduğunu ifade etmişti.