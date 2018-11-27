FSB Ukraynalı mürettebatın 'itiraf' videosunu yayınladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 25 Kasım olayları hakkında, Ukrayna Donanması'na ait üç geminin Rusya Federasyonu devlet sınırını ihlal ettiği ve el konulduğu olaylarla ilgili ayrıntılı bir rapor yayımladı. Raporda eylemin kışkırtıcı bir eylem olduğu belirtilirken, eylemi koordine eden Ukraynalı subaylar direkt sorumlu tutuldu. FSB ayrıca Ukrayna askeri gemilerinin Kiev makamlarının direk talimatlarını yerine getirdiğini de bildirdi.

Raporda, ''Kerç Boğazı'ndaki Ukrayna Deniz Kuvvetleri gemilerinin provokasyonu, Kiev makamlarının doğrudan talimatıyla gerçekleştirildi. Talimatın sorumlusu 2 Ukrayna subayıdır.'' ifadelerine yer verildi.

FSB raporun yanı sıra Ukraynalı Subaylar Yüzbaşı Anderi Drach, Rank Vladimir'e ait ''sınır ihlalini biz yaptık'' itiraflarının bulunduğu videolar yayınladı.

Görüntülerde “Yany Kapu” ve küçük zırhlı “Berdyansk” ve “Nikopol” gemilerini yöneten Vladimir Lesovoy, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını geçtikten sonra, FSB'nin sınır hizmetinin gemilerini görsel olarak gözlemlediğini itiraf etti.

Ancak bazı kaynaklar Lesovoy'un gözleri ile bir metni takip ettiğini, itirafın zorla yapılmış olabileceğini iddia etti.