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Dünya

Rus kedisi 320 bin dolara satışa çıkarıldı

IHA17.01.2020  23:58 - Güncelleme: 17.01.2020  23:58

Rusya’da bir şahıs, doğa üstü güçleri olduğunu iddia ettiği kedisini 320 bin dolara satışa çıkardı.

Rusya’nın Krasnodar Bölgesine bağlı Novorossiysk kentinde bir kişi internete ilginç bir ilan koydu. Georgiy isimli kişi, kedisinin doğa üstü güçleri olduğunu ve birçok konuda kedisinin şifa bilgileri verdiğini öne sürdü. Rüyasında kedisinin kendisini yönlendirerek şifa için bilgiler aktardığını iddia eden şahıs, "Kedi rüyamda bana kendisini satıp kazandığım parayı hayır için daha fazla ihtiyacı olan birine vermemi söyledi" dedi.

Satıcı ilanda kedinin fiyatını ise 20 milyon Rus Rublesi (320 bin dolar) olarak belirledi. İnternete konulan ilan kısa sürede milyonlarca kişi tarafından incelenirken, birçok kişi kedinin sahibinin ilgi çekmeye çalıştığını ve hayvanı satarak suç işlediğini savundu. Kullanıcılar, yetkililerden kedinin sahibi hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

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