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Dünya

Kızıl Ordu Korosu'ndan Türkiye'ye pandemide moral desteği

Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı.

HABERİN
VİDEOSU
AA08 Mayıs 2020 Cuma 11:24 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 12:44
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Koronun Sanat Yönetmeni Albay Gennadiy Sachenyuk'un rehberliğinde hazırlanan video Kızıl Ordu Korosu'nun sosyal medya hesaplarından "Kahraman Türk milletine saygı ve sevgilerimizle" notuyla paylaşıldı. Türk ve Rus bayraklarının görüntüsüyle başlayan videoda, evlerinde enstrümanlarını çalan ve marşı seslendiren koro üyelerinin yanı sıra onları idare eden maestronun görüntüleri yer alıyor.

Koronun Türkiye'deki konserlerinden bölümlerle İstanbul'un tarihi ve turistlik mekanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarına yer verilen videoda, Kovid-19 ile mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanları da görülüyor.

Mehter Marşı'nın seslendirildiği video "Evde Kal Türkiye" notuyla sona eriyor.

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