Rus konvoyunun çevreye dağıldığı belirlendi

AA 11 Mart 2022 Cuma 10:36 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 10:36

Uydu fotoğraflarının, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığını gösterdiği bildirildi.

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar tarafından yayımlanan fotoğraflar, araçlar, tanklar ve ağır topçu silahlarından oluşan 64 kilometrelik konvoyun içerisindeki topların atış pozisyonuna konulduğunu gösteriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, konvoyun önce dağıldığı ardından yeniden savaş düzenine geçtiğinin anlaşıldığı, zırhlı birliklerin kentin kuzeyindeki Antonov Havalimanı yakınlarında görüldüğü, bazı araçların ise yakınlardaki ormanlara girerek obüslerin atış hazır pozisyonunda konuşlandırıldığı ifade edildi.

Başkentin dışında geçen hafta başında toplanan konvoyun ilerlemesinin, gıda ve yakıt eksikliği nedeniyle duraksadığı bildirilmişti.

Ayrıca ABD'li yetkililer, Ukraynalı askerlerin konvoyu tank savar füzelerle hedef aldığını aktarmıştı.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Kiev'e doğru giden Rus güçlerinin son 24 saatte yaklaşık 5 kilometre ilerlediğini, bazı Rus unsurlarının kentin 15 kilometre yakınında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.