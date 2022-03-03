Putin: Ukrayna'ya yönelik operasyonlarımız devam edecek

3 Mart 2022 Perşembe 19:58 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 20:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da hayatını kaybeden askerlerin ailelerine 7 milyon ruble tazminat alacaklarını açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ortadoğu'dan bile gelen yabancı silahlı askerler var. Ukrayna, sivilleri insan kalkanı olarak kullanıyor. Bu tam olarak gördüğümüz radikalleşmeye işaret ediyor."



"Yabancı ülke vatandaşları var, Harkiv'de hepsini tren istasyonunda tutuyorlar. Suma'da da 3000'den fazla öğrenci var ve Neo-Naziler Çinli öğrencileri de esir tutuyor."

"Rusya ve Ukraynalılar tek millettir"