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Rus MiG-29 jeti Moskova yakınlarında düştü

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

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Rus TASS haber ajansı, resmi yetkililere dayandırarak, Moskova yakınlarında MİG-29 model askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.

Düşen uçaktaki her iki pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu belirtildi.

Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor. Rus hava kuvvetlerinin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları, 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip.

Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.

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