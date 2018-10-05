Rus MiG-29 jeti Moskova yakınlarında düştü
Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.
- AA
Rus TASS haber ajansı, resmi yetkililere dayandırarak, Moskova yakınlarında MİG-29 model askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.
Düşen uçaktaki her iki pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu belirtildi.
Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor. Rus hava kuvvetlerinin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları, 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip.
Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.