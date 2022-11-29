Rus milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Rus milyarder Vyacheslav Taran, İsviçre'nin Lozan kentinden Monako'ya helikopter yolculuğu gerçekleştirdiği sırada Villefranche-sur-Mer tatil beldesi yakınlarında helikopteri düştü.

Helikopterin düşmesi sonucunda, 53 yaşındaki kripto para girişimcisi Taran ve 35 yaşındaki Fransız pilot yaşamını yitirdi.

Ticaret ve yatırım platformu Libertex ve Forex Club'ın kurucusu Taran, 25 Kasım günü saat 13:00 sularında meydana gelen kazada, tek motorlu bir H130 helikopterinde seyahat ediyordu.

Libertex Group firmasından yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Vyacheslav Taran'ın 25 Kasım 2022 Cuma günü Monako'ya giderken meydana gelen bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit etmektedir" denildi.

Öte yandan helikopteri kiralayan bir diğer kişinin varlığından söz edilirken bu kişinin son anda helikoptere binmekten vazgeçtiği için kazadan kurtulduğu iddia edildi. İddialarda yer alan kişinin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Taran, Hello Monaco medya kuruluşunun kurucusu olan Rus Olga ile evli ve çiftin üç çocuğu var.

HAYATINI KAYBEDEN ÜÇÜNCÜ KRİPTO GİRİŞİMCİSİ

Vyacheslav Taran, 30 yaşındaki Tiantian Kullander'in ve 29 yaşındaki Nikolai Mushegian'ın ardından hayatını kaybeden üçüncü kripto zengini oldu.

Tiantian Kullander 'uykusunda' ölürken, Nikolai Mushegian, CIA ve Mossad'ın kendisini öldüreceğinden korktuğunu tweetledikten sonra Porto Riko sahilinde boğuldu.