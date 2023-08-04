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Dünya

Rus muhalif Navalnıy 19 yıl hapis cezası aldı

Rus mahkemesi, cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 21:43 - Güncelleme:
Rus muhalif Navalnıy 19 yıl hapis cezası aldı
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TASS haber ajansına göre, Moskova Şehir Mahkemesindeki davada, Navalnıy, "aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak, ona katılmak, aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek, aşırılık yanlısı topluluğu organize etmek, aşırılık yanlısı faaliyetler için halka açık çağrıda bulunmak, reşit olmayanların yaşamını tehdit eden faaliyetlere katılımını sağlamak" ile suçlandı.

Mahkemenin hakimi, Navalnıy'a özel rejim uygulanan hapishanede cezasını çekmek üzere 19 yıl hapis cezası verdi.

Davanın ikinci sanığı, Navalny'nin YouTube kanalının eski teknik müdürü Daniel Holodnıy ise konumunu kullanarak aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek ve aşırılık yanlısı bir topluluğa katılmakla suçlandı.

Mahkeme, Holodnıy'ı 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Vladimir Bölgesi'nde Navalnıy'ın daha önceki suçlardan ötürü cezasını çektiği cezaevinde yapılan duruşma, özel şartlarda gerçekleştirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalnıy hakkında 20 Ekim 2021'de "aşırılıkçı bir topluluk oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

NAVALNIY'IN CEZALANDIRILMASI

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

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