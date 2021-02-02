Rus muhalif Navalnıy adli kontrol şartlarını yerine getirmediği için hakim karşısında

AA 02 Şubat 2021 Salı 16:20 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 16:21

Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Simonovskiy Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhine açılan davanın duruşması güvenlik önlemleri ve fiziki yetersizlikten dolayı Moskova Şehir Mahkemesinde görülüyor.

- Mahkeme önünde 200’den fazla gözaltı

Sabah saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahkeme önünde Navalnıy’a destek için toplanan bazı göstericiler gözaltına alındı. Muhalefet yanlısı kaynaklar, 200’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Çekim yapılmasına izin verilmeyen davayı pek çok muhabirin yanı sıra ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden 20’ye yakın diplomatik temsilci de takip etti. Navalnıy, mahkeme binasına kaldığı cezaevinden getirildi.

- "Navalnıy'ın 50 defadan fazla adli kontrol şartını ihlal ettiği" iddiası

Duruşma esnasında Federal Cezaevi Servisi Temsilcisi Aleksandr Yarmolin, tedavi gördüğü Almanya’da iken 24 Eylül’den itibaren Navalnıy’ın nerede olduğuna dair bilgi vermediğini, Almanya’da serbest dolaştığını, servisle temas kurmadığını iddia etti.

Adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Navalnıy’ın geçmişte bir yolsuzluk davasında aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş cezasını hapiste çekmesini isteyen Yarmolin, Berlin’de tedavi olduğu süreç dahil Navalnıy’ın 50 defadan fazla adli kontrol şartlarını ihlal ettiği öne sürdü.

- Navalnıy, Almanya’da tedavi gördüğünü Putin’in bildiğini söyledi

Dava esnasında Navalnıy da zaman zaman söz alarak savunmasını yaptı. Adresine dair bilgiyi ve Rusya’ya dönüş yapacağını ilk fırsatta bildirdiğini söyleyen Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de kendisinin geçen yıl ağustos ayından itibaren nerede olduğunu bildiğini savundu.

Daha sonra mahkeme delillerin incelemesine geçti ve ardından 2 saatliğine duruşmaya ara verildi.

- Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Muhalif Navalnıy’ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.

- Rus muhalifin Putin hakkındaki iddialarını milyonlar izledi

Tutuklu bulunduğu esnada Navalnıy, YouTube kanalı üzerinden "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli bir video yayımlamış, videoda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz kıyısında kendisi için saray yaptırdığını iddia etmişti. İddiaları Kremlin yalanlasa da kısa sürede 100 milyondan fazla kişinin izlediği video, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girmişti.

- Navalnıy'nın serbest kalması için gösteriler yapılmıştı

Rusya’da, 23 ve 31 Ocak’ta tutuklu Rus muhalif Navalnıy’ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterileri düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, binlerce kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.