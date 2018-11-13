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Rus muhalif Navalnıy'nın yurt dışına çıkışı engellendi

Rus muhalif aktivist ve 'Yolsuzlukla Mücadele Fonu' kurucusu Aleksey Navalnıy, yurt dışına çıkmak isterken engellendiğini duyurdu.

  • AA
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Navalnıy, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) duruşmasına katılmak üzere Fransa'ya gitmek isterken, ülkeden çıkışının engellendiğini belirtti.

Savcılık kararının gerekçe gösterilerek havalimanında polis tarafından durdurulduğunu aktaran Navalnıy, polisin kendisine gerekli açıklamaları yapmadığını savundu.

AİHM nezdinde görülecek davada, Navalnıy'nın Rusya'da birçok kez gözaltına alınmasının siyasi gerekçelerle olup olmadığına ilişkin kararın açıklanması bekleniyor.

Rusya'da muhalif kanadın en popüler figürlerinden Navalnıy, ülkede düzenlenen çok sayıda hükümet karşıtı protestonun öncülüğünü yapmıştı.

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