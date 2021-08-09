Rus muhalif Navalny'nin yakın müttefiki Rusya'yı terk etti

Reuters 9 Ağustos 2021 Pazartesi 08:45 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 08:45

Sobol'un ülkeyi terk ettiği haberi REN TV ve RT televizyonlarında yer aldı.

Basın kuruluşları Rus muhalifin Cumartesi akşamı uçakla Türkiye'ye geldiğini bildirirken yorum almak için Sobol'a ulaşılamadı. Yakınları hakkında konuşmayı reddetti.

Ekho Moskvy radyosunun baş editörü de Sobol'un Rusya'yı terk ettiğini açıkladı.

33 yaşındaki Sobol, Navalny'nin yakın çevresindeki en tanınır simalardan biriydi. Navalny'nin diğer müttefikleri Eylül'deki parlamento seçimleri öncesinde kovuşturmaya uğrama korkusuyla Rusya'yı terk ederlerken, Sobol ülkede kalmıştı.

Protestolar sırasında koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmekten dolayı 1.5 yıllık şartlı tahliye benzeri kısıtlamalara maruz kalan Sobol, bu suçlamanın siyasi gerekçelerle uydurulduğunu belirtmişti. Sobol'a uygulanan kısıtlamalar arasında geceleyin evden çıkma yasağı da bulunuyor.

Ekho Moskvy radyosunda yer alan haberde, yargı kararından sonra ceza infazının henüz gerçekleşmemiş olduğunu ve kısıtlamaların yürürlüğe girmemiş olduğuna dikkat çekilerek, "Esasen, bunu ülkeyi terk etme fırsatı olarak yorumlayabilirsiniz" denildi.

Navalny ise yolsuzlukla yargılandığı davada şartlı tahliye kurallarını ihlal etmekten dolayı 2.5 yıllık hapis cezasını çekiyor. Navalny yargılanamanın uydurma suçlara dayandığını belirtiyor.