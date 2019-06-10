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Rus nükleer enerji şirketi Rosatom, Riyad'da şube açacak

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından, Suudi Arabistan’daki nükleer enerji projelerinde yer almak üzere Riyad’da şube açılacağı duyuruldu.

  • AA
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Rosatom’dan yapılan açıklamada, bugün Moskova’da Rusya ile Suudi Arabistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik hükümetler arası bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, Rusya’yı Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın temsil ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Rusya’nın Suudi Arabistan ile barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında iş birliğini geliştirmek istediği ve bu kapsamda Rosatom’un Riyad’da bir şube açacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih de hükümetler arası toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rosatom’un, Suudi Arabistan’ın inşa edilmesi planlanan ilk nükleer tesisinin ihalesinde yer almak üzere davet edileceğini belirtmişti.

Dünyanın en büyük nükleer teknoloji şirketlerinden Rosatom, aralarında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de bulunduğu dünya çapında 42 nükleer reaktör projesinde yer alıyor.

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