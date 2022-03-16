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Dünya

Rus oligarkların lüks yatları limanda mahsur kaldı

Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında mazot satılmayan Rus oligarka ait lüks yatın Norveç'ten ayrılamadığı bildirildi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 23:06 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:06
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NPR'nin haberine göre, eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat, mazot alamadığı için Norveç'in liman kenti Narvik'te demirli bekliyor.

Yatın kaptanı Robert Lankester, Strzhalkovsky'nin Avrupa ya da İngiltere'nin yaptırım listesine alınmadığına ve yat personelinin de Rus olmadığına işaret ederek, "Bize karşı ayrımcılığı aşırı derecede insafsızca buluyoruz." dedi.

Lankester, yatın bir yıldır satılık olduğunu ve halihazırda da kiralık amaçlı kullanıldığını vurgulayarak, yatı Malta'ya götürmek istediğini kaydetti.

Ülke basınına yansıyan haberlerde ise Ukrayna'yı desteklediklerini söyleyen Norveçli mazot tedarikçileri, "Rusya'ya kadar kürek çeksinler." ifadeleriyle mazot satmayı reddediyor.

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