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Dünya

Rus ordusu Harkiv'i vurdu

Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine bağlı Şevçenkov kasabasına düzenlediği füze saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 12:55 - Güncelleme:
Rus ordusu Harkiv'i vurdu
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Telegram hesabından, Rus güçlerinin Şevçenkov kasabasına düzenlediği saldırıda füzelerin çarşıya isabet ettiğini bildirdi.

Saldırıda 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini ve 7 sivilin yaralandığını belirten Timoşenko, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Timoşenko, saldırının S-300 füze sistemiyle düzenlendiğini tahmin ettiklerini anlattı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı (Vali) Oleg Synegubov da yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananların arasında 13 yaşındaki kız çocuğunun da yer aldığını duyurdu.

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