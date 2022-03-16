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Dünya

Rus ordusu için dikkat çeken bilgi! Yarıya yakını...

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 03:56 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 04:24
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

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