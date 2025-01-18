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Dünya

Rus ordusu Kiev'i vurdu: 4 ölü

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 11:16 - Güncelleme:
Rus ordusu Kiev'i vurdu: 4 ölü
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Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente yönelik Rus hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Tkaçenko, saldırı sonucu Kiev'in Şevçenko semtinde 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından paylaştığı mesajında, saldırı nedeniyle kentin Şevçenko semtindeki Lukyanivska metro istasyonunun geçici olarak kapatıldığını ifade etti.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, X hesabından yaptığı paylaşımında, saldırının, Kiev'deki parlamento binasına sadece birkaç kilometre uzaklıkta yapıldığını aktardı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından, Rus ordusunun Zaporijya'ya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

- SALDIRIDA İHA VE BALİSTİK FÜZELER KULLANILDI

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın, bu sabaha karşı Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Kiev ve ülkenin diğer bölgelerine saldırılarda, "İskander-M" tipi 4 balistik füze ile "Şahed" tipi 39 İHA kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Hava Savunma Kuvvetlerince iki füze ve 24 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

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