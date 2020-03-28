Rus ordusu koronavirüsle mücadeleye destek için İtalya'da!

DHA 28 Mart 2020 Cumartesi 10:56 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:56

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bergamo’da polimeraz zincir reaksiyonu ve genotipleme laboratuvarı, dezenfeksiyon amaçlı özel ekipman noktaları kuruldu" ifadeleri kullanıldı. 22 araçtan oluşan konvoydaki Rus askeri uzmanlar ve İtalyan meslektaşları, Bergamo’da İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuracak.

Öte yandan, Rus askeri uzmanların Bergamo’da hastaların tedavi edildiği sağlık tesislerinde incelemelerde bulundukları da kaydedildi. Bergamo'ya giden askeri konvoyda, mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüslü ağır hastalar için özel ekipmanların yer aldığı bildirildi.