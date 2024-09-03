Rus ordusu mu, Ukrayna ordusu mu? İşte kapasiteleri

AA muhabiri, dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan kuruluşların raporlarını inceleyerek, Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasitelerini derledi.

Orduların 2024'teki durumunu raporlayan Global Firepower (Küresel Silah Gücü) verilerine göre, Rus ordusu, 1 milyon 320 bin aktif askeri personele, 2 milyon rezerv personele ve 250 bin paramiliter kuvvete sahip iken, Ukrayna ordusunun 900 bin aktif askeri personeli, 1 milyon 200 bin rezerv personeli ve 100 bin paramiliter kuvveti bulunuyor.

Rusya kara kuvvetlerinin envanterinde 14 bin 777 tank, 161 bin 382 zırhlı araç, 6 bin 208 kundak motorlu topçu, 8 bin 356 çekili topçu ve 3 bin 65 mobil roketatar yer alıyor. Ukrayna kara kuvvetlerinde ise 1777 tank, 22 bin 110 zırhlı araç, 1205 kundak motorlu topçu, 1012 çekili topçu ve 491 mobil roketatar bulunuyor.

Rus hava kuvvetleri, 809 saldırı uçağı dahil 4 bin 255 çeşitli savaş uçağı ile 1547 helikoptere sahip iken, Ukrayna'nın 72 saldırı uçağı dahil 321 savaş uçağı ile 130 helikopteri var.

Rus deniz kuvvetleri 1 uçak gemisi, 65 denizaltı, 14 muhrip ve 12 fırkateyne sahipken, Ukrayna'nın bu tür gemileri bulunmuyor.

Vurgulanan diğer önemli bir unsur da Rusya'nın nükleer silaha sahip olması. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) hazırladığı rapora göre, Rus ordusunun envanterinde yaklaşık 5 bin 800 nükleer savaş başlığı yer alıyor.

Değerlenen güncel verilere göre, Rusya, askeri envanterin genişliği açısından hava, deniz ve karada Ukrayna'ya karşı üstünlüğünü koruyor.

- UKRAYNA'YA MADDİ VE ASKERİ DESTEK SAĞLANIYOR



Öte yandan, Ukrayna'ya dünyanın çeşitli ülkelerinden maddi ve askeri destek sağlanıyor.

ABD'deki Savaş Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, Ukrayna'ya 2022'den bu yana Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinden yaklaşık 178 milyar dolar yardım sağlandı.

Sağlanan desteğin hacmi açısından ülkelerin başında ABD geliyor. ABD'nin Ukrayna'ya şimdiye kadar 100 milyar dolardan fazla para gönderdiği belirtiliyor.

Geriye kalan paranın büyük kısmının da Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlandığı ifade ediliyor. Ayrıca AB, dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen geliri de Ukrayna'ya aktarmaya başladı.

Bunun yanı sıra Batılı ülkeler, Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarını sürdürüyor. Bunların arasında ABD yapımı "Patriot" hava savunma sistemleri, "Abrams" tankları, "Bradley" piyade savaş araçları, "HIMARS" füzeleri ile Alman yapımı "Leopard" tankları ve İngiltere yapımı "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzeleri yer alıyor. Son olarak da Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verildi.

Ayrıca, Ukraynalı askerlere NATO'nun askeri uzmanları tarafından eğitim veriliyor. Ukrayna safında yabancı paralı savaşçıların da yer alması, zaman zaman gündeme geliyor.