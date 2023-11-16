İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7028
  • EURO
    31,2109
  • ALTIN
    1814.61
  • BIST100
    7764.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus ordusu, nükleer ''Avangard'' füzesini Orenburg bölgesine yerleştirdi
Dünya

Rus ordusu, nükleer ''Avangard'' füzesini Orenburg bölgesine yerleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası hipersonik 'Avangard' füzesinin Orenburg bölgesindeki fırlatma deposuna yerleştirildiğini bildirdi. Nükleer saldırı kapasitesine sahip Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği ileri sürülüyor.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Rus ordusu, nükleer ''Avangard'' füzesini Orenburg bölgesine yerleştirdi
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Orenburg bölgesinde bulunan Yasnenskiy füze alanına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında Avangard füzesinin alandaki fırlatma deposuna yerleştirildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu adımın Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı belirtildi.

Nükleer saldırı kapasitesine sahip Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği ileri sürülüyor.

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de Avangard'ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

  • rusya
  • rus ordusu
  • nükleer
  • avangard

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.