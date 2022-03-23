İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2022 Çarşamba / 20 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8303
  • EURO
    16,3772
  • ALTIN
    915.75
  • BIST100
    2188.81
Dünya

Rus ordusu petrol işleme tesisini bombaladı

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde yer alan bir petrol işleme tesisini hedef aldı. Bombardıman sonrası tesiste yangın çıktı.

IHA23 Mart 2022 Çarşamba 01:22 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 01:22
ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 28 gündür devam ediyor. Ukrayna'daki askeri merkezlerin yanı sıra stratejik noktalar da Rus bombardımanı altında kaldı. Rusya ordusu, Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki bir petrol işleme tesisini bombaladı. Bombardıman sonrası tesis alevlere teslim olurken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmaları başlattı. Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.