Rus ordusuna silah ve askeri teçhizat verilmesiyle birliklerin savaş yeteneklerinin artırılması planlanıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri ürünlerin orduya teslimatına ilişkin düzenlediği toplantıda, Rus ordusu için silah ve mühimmat üretiminin önemli ölçüde artırıldığını belirterek, "Askeri teçhizat ve imha araçları, özel askeri operasyon bölgesine zamanında ulaşıyor. Bu da askeri birliklerin savaş yeteneklerini artırıyor." dedi.

Ordu için 2 bin 772 bina ve yapının inşa edildiğini aktaran Şoygu, bu konuda belirlenen hedeflere ulaşıldığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksey Krivoruçko da geçen yıl ülkenin Deniz Kuvvetlerine 7 bin 700'ü aşkın çeşitli füze, Hava Uzay Kuvvetlerine 100'den fazla yeni ve onarılan uçak, Silahlı Kuvvetlerine 3 bini aşkın zırhlı araç, 4 bin topçu ve çok namlulu roketatarın teslim edildiğini aktardı.

Rus ordusuna bu yıl teslim edilmesi planlanan silah ve askeri teçhizatla ilgili bilgi veren Krivoruçko, "Bu yıl savunma sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin, orduya 36 binin üzerinde askeri teçhizat, 16 milyon 500 binden fazla imha aracı, bir milyonu aşkın taşınabilir silah, zırhlı yelek ve haberleşme teçhizatı tedarik etmesi planlanıyor. Bu, 2022 ve 2023'teki göstergelerinden birkaç kat daha yüksektir." ifadelerini kullandı.