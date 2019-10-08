16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,834
  • 6,4123
  • 281.832
  • 101429
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus ordusunda ''yerli üretim hamlesi'' devam edecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savunma sanayine yönelik siparişlerde ithalat ikamesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Ekonomik yaptırımlar devam etsin veya etmesin, teknolojik açıdan bağımsız silah sistemleri yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şoygu, başkent Moskova’da bazı yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus ordusunun silahlanmasına dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusuna yeni silah ve ekipmanların sağlanması için 1,5 trilyon (yaklaşık 23 milyar dolar) bütçe ayrıldığını belirten Şoygu, “Ordumuzdaki yeni silah ve ekipmanların payı yıl sonuna kadar yüzde 68’e çıkacak.” diye konuştu.

Şoygu, ordunun silahlanma sürecinde yerli üretime ağırlık verdiklerini anlatarak, “Savunma sanayine yönelik siparişlerde ithalat ikamesine büyük önem veriyoruz. Ekonomik yaptırımlar devam etsin veya etmesin, teknolojik açıdan bağımsız silah sistemleri yaratmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkenin savunma sanayisine yönelik 5 yıl önce başlatılan ithalat ikamesi sürecinde 350 farklı silahın teknolojik bağımsızlık elde ettiğini duyurmuştu.

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sürprizi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sürprizi

PKK'dan ayrılan terörist itiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

PKK'dan ayrılan terörist itiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

13 saatte hazırlanıyor, özellikle sabahları tüketiliyor

13 saatte hazırlanıyor, özellikle sabahları tüketiliyor

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti... Böyle yakalanmış

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti... Böyle yakalanmış

Korkutan açıklama: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Korkutan açıklama: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Köprü korkuluklarına asılı halde bulunmuştu, sırrı çözüldü

Köprü korkuluklarına asılı halde bulunmuştu, sırrı çözüldü
 

POPÜLER HABERLER

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA