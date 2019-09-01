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Rusya: ABD İdlib'i vurdu, çok fazla zayiat var

Rus ordusu ABD'nin İdlib'e bir saldırı düzenlediğini, saldırının çok sayıda can kaybı ve hasara neden olduğunu ileri sürdü.

  • star.com.tr
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Rusya'nın Suriye Uzlaştırma Merkezinden yapılan açıklamada, ''ABD, Idlib'de tüm anlaşmalara aykırı olarak Rusya ve Türkiye'ye haber vermeden hava saldırısı düzenledi. ABD saldırısının gerçekleştirildiği köylerde çok sayıda zayiat ve yıkım var.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle İdlib'de başlatılan ateşkes de hatırlatıldı.

CENTCOM: EL-KAİDE'Yİ VURDUK

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) İdlib'deki saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ''31 Ağustos 2019 tarihinde ABD kuvvetlerince El-Kaide liderlerinin bulunduğu bir tesis hedef alındı. Aşırılık yanlılarını hedef almaya devam edeceğiz.'' denildi.

MSB´den ´´Büyük Taarruz´´ özel videosu

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