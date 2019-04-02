Rus ordusundan birçok bölgede tatbikat

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Rus ordusunun ülkenin birçok bölgesinde 10 büyük tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tatbikatların Sibirya, Urallar, Volga bölgelerinin yanı sıra, Tacikistan ve Kırgızistan gibi noktalarda gerçekleştirildiği belirtildi.

General Alexander Lapin'in yapılan açıklamaya göre tatbikatlarda, füze ve topçu birimlerinin, havacılık ve keşif araçlarının ve saldırı sistemlerinin operasyonlarda 'kesin sonuç' alma becerilerini geliştirmeye odaklanılacağı ifade edildi.

Lapin, tatbikatlar sırasında ani bir saldırı karşısında hızlı kararlar ve karşılık yeteneğinin geniş çaplı bir cephede geliştirilmesi üzerine çalışıldığını belirtti.