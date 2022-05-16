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Dünya

Rus ordusunun ilerleyişini engellemek için havaya uçurdular

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 82. gününe girdi. Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 07:16 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 82. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA, RUS ORDUSUNU ENGELLEMEK İÇİN BİR KÖPRÜYÜ DAHA HAVAYA UÇURDU

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla bir köprüyü daha yıktı.

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Ukrayna, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

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06:00 ABD'nin Virginia eyaletindeki Alexandria şehrinde bulunan George Washington Masonik Ulusal Anıtı, Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine ülkesini ve evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, yaşadıkları bölgelerin güvenli hale getirilmesinin ardından evlerine dönmek için yola çıktılar.

04:30 Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD'nin, Hindistan'ın Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki "kazan-kazan" yaklaşımından rahatsız olmadığını söyledi.

03:30 Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

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