Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 97. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ: RUS ORDUSUNUN MAKSİMUM SAVAŞ GÜCÜ ŞİMDİ TOPLANIYOR

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında savaşla ilgili son duruma dair bilgi veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Avdiivka, Kurakhove, Slovyansk ve diğer bazı yerleşim yerlerinin Rusya için kilit hedefler olmaya devam ettiğini belirterek, "Rus ordusu, savunucularımıza giderek daha fazla baskı uygulamak için belirli bölgelerde ezici güçler toplamaya çalışıyor. Donbass'ta, Rus ordusunun maksimum savaş gücü şimdi toplanıyor" ifadelerini kullandı. Zelenski, Rus birliklerinin Harkiv'i, Sumi bölgesini bombaladığını ve Herson bölgesi için mücadelenin devam ettiğini ifade etti.





"24 ŞUBAT'TAN BERİ 32 MEDYA TEMSİLCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Zelenski, Luhansk bölgesinde Rusya birliklerinin yerel halkın ardından bir araca ateş açarak çatışma bölgelerinden tahliyeyi engellediğini belirterek, Fransız TV kanalı BFM TV'de çalışan Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un bombardımanda öldürüldüğünü söyledi. Zelenski, "Bir aydan daha uzun bir süre önce, bu özel TV kanalına bir röportaj verdim. Bu, tam ölçekli bir savaş sırasında Fransız medyasıyla yaptığım ilk röportajdı. Frederic'in meslektaşlarına ve ailesine içten başsağlığı diliyorum. (Frederic) 24 Şubat'tan sonra öldürülen 32'nci medya temsilcisi oldu" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Görüşmelerine dair de bilgi veren Zelenski, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Kiev'i ziyaret ettiğini ve yaptırımların güçlendirilmesi, Ukrayna'ya savunma desteği, dünyadaki gıda krizinin tırmanmasını önlemek için daha hızlı hareket etme ihtiyacı gibi konularda görüştüklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Zelenski, özellikle gıda güvenliği başta olmak üzere Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından normal trafiğin nasıl sağlanacağı, Ukrayna-Türkiye arasında daha fazla savunma iş birliği gibi konularda görüştüklerini belirtti.

"ÜLKEMİZDEKİ AMBARLARDA BULUNAN 22 MİLYON TON TAHILI İHRAÇ EDEMİYORUZ"

Rusya'nın, Ukrayna ihracatını bloke etmesinin durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırdığını belirten Zelenski, "Rusya'nın Karadeniz'deki limanlarımızı bloke etmesi ve Azak Denizi kıyılarında bizim tarafımıza el koyması nedeniyle ülkemizdeki ambarlarda bulunan 22 milyon ton tahılı ihraç edemiyoruz. Bu, dış pazara girecek olan hacimdir. Rusya'nın ihracatımızı bloke etmesi durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırıyor. Sonuç olarak, gıda farklı ülkelerde giderek daha pahalı hale geliyor. Sonuç olarak, kıtlık tehdidi var. Afrika'da, Asya'da, bazı Avrupa ülkelerinde" şeklinde konuştu. Bunun tırmanarak 'yeni bir göçmen krizine' dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunan Zelenski, "Rus liderliğinin açıkça istediği şey bu. Bu sorunu bilinçli olarak yapıyorlar. Böylece tüm Avrupa zorluklarla karşı karşıya kalmış olacak" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:55 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerinin Mariupol'de bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sığınaklara yerleştirilmiş bir frigorifik aracın içerisinde mayınlanmış 152 Ukraynalı asker cesedi bulduklarını söyledi.

12:35 Rusya'nın en büyük devlet bankası Sberbank, bankayı SWIFT finansal mesajlaşma sisteminin dışında bırakan AB yaptırımlarından etkilenmediklerini söyledi.

12:30 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Pokrovsk'taki savaş mağduru siviller, trenlerle güvenli bölgelere gönderiliyor. Yürüyemeyecek durumda olan Ukraynalılar, ambulans yardımıyla gara kadar getirilip trenlere bindiriliyor. Rus güçlerinin saldırılarının Donbas bölgesinde yoğunlaşmasının ardından Ukraynalı siviller, güvenli bölgelere tahliye edilmeye başlanmıştı.

11:49 Ukrayna'da tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle zorluklar yaşıyor.

11:48 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rus bombardımanında hayatını kaybeden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un meslektaşlarına ve ailesine başsağlığı dileyerek, "(Frederic) 24 Şubat'tan sonra öldürülen 32'nci medya temsilcisi oldu" dedi.

11:20 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 150 asker, savaşın başlamasından bu yana ise 30 bin 500 askerini kaybettiğini bildirdi.

09:55 Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

07:55 Danimarka'nın Ukrayna'ya 2 milyar kron (yaklaşık 290 milyon dolar) değerinde askeri yardım yaptığı bildirildi.

07:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini bildirdi.

05:00 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

04:00 ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Anma Günü'nde ülkelerin demokrasi ve özgürlük ilkeleri için fedakarlık etmeleri gerektiğini belirterek, "Ukrayna'nın mücadelesi demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" dedi.

03:00 Savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 9. kafile Elazığ'a ulaştı.

02:00 Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AP'nin Ukrayna'nın adaylığı konusunda tutumunu değiştirmediğini belirterek, özellikle AB'nin farklı programlarından yararlanması için AP olarak Ukrayna'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

01:30 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu.

01:00 ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya, "Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzilli füzeler göndereceği" iddialarını yalanladı.

00:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.