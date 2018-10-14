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Rus Ortodoks Kilisesi: Fener Rum Patrikhanesi, yağmacı kararlar aldı

Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'yla ilgili kararlarının hatalı ve yağmacı olduğunu söyledi.

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Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarda bulunan Hilarion, "Ben bu kararları tarihi değil, yağmacı olarak adlandırıyorum. Hatalı kararlar alındı ve bunun olumsuz sonuçları olacak. Bu kararları hiçbir zaman kabul edemeyiz. Sanırım, birçok yerel Ortodoks kilisesi de bunu kabul etmeyecek" dedi.

Fener Rum Patrikhanesi'ndeki toplantıda, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinin kabulü kararlaştırılmıştı.
 
Toplantının sonunda Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen gazetecilere açıklama yapan Fransa Metropoliti Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık (otosefal) talebine destek konusunda daha önce aldıkları kararı bugün yenileyerek, talebi uygun gördüklerini ifade etmişti.
 
MOSKOVA: KARAR ORTODOKSLARI BÖLECEK
 
Moskova Patriği Kirill'in Basın Sözcüsü Aleksandr Volkov da, Fener Rum Patrikhanesinin kararının Ortodoksları böleceğini açıklamıştı. Volkov, "Bu karar dağılmanın meşrulaştırılmasıdır. Fener Rum Patrikhanesi eylemleriyle kırmızı çizgiyi geçmekte ve Ortodoks birliğini felakete götürmektedir" demişti.
 
(Sputnik Türkiye)

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