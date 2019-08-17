Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

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Rus Özel Kuvvetlerinin baskın sırasında düştüğü durum alay konusu oldu

Rusya’da bir zanlının evine operasyon yapan Rus Özel Kuvvetleri ekiplerinin düştüğü durum, Rusya’da alay konusu oldu.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Özel Kuvvetler tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan ve bulunduğu ev tespit edilen bir zanlıya operasyon yapıldı. Edinilen bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti: 
 
"Tespit edilen evin kapısını kırmak yerine binanın 2’nci katına merdivenle çıkmayı deneyen ekipten bir kişi merdivenden çıktı diğer 3 kişi merdiveni tuttu. Özel ekipten bir polis merdivenden çıkarak pencereyi tekmeleyerek açmaya çalıştı. Pencereyi tekmeleyen polis başarısız olunca ardından pencereye omuz attı. Tam bu sırada polis pencereden aşağıya düştü. Özel koruyucu kamuflajları olan polisler düşen arkadaşlarını tutmaya çalıştı. Bu sırada evde bulunan zanlı, polisin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştı. Kapısının çalınmadan direkt penceresinin zorlandığını gören şahıs, açılmaya çalışılan pencereye yöneldi. Pencereden düşen polis ise yine merdivenlerden çıkarak bu kez pencerenin camına çekiçle vurarak camı kırdı. Evde bulunan zanlı ise pencereyi açarak polisin içeriye girmesini kolaylaştırdı." 
 
Çevrede bulunanlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra Rusya’da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Ruslar, özel kuvvetler ekibinin düştüğü durumla sosyal medyada bolca alay etti. Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan dolayı aranan zanlının polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

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