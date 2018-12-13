Rus papaza lüks cezası!

Rus Ortodoks Kilisesi papazı Vyacheslav Baskakov’un lüks merakı başını yaktı. Gucci ve Louis Vuitton gibi pahalı markaların ürünleriyle sosyal medyada poz veren papaz Baskakov, binlerce dolarlık alışverişi nedeniyle Moskova Partikhanesi tarafından disipline sevk edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Patrikhane Sözcüsü Alexander Volkov, “Hiçbir din görevlisi kilisede öğlene kadar papaz gibi davranıp, öğleden sonra istediği gibi yaşayamaz” dedi. Disiplin komitesinin vereceği cezayı bekleyen Baskakov ise kendini ilginç bir şekilde savundu.

‘HEPSİ ÇAKMA’

Sosyal medyada bu tür paylaşımlar yapmadan duramadığını ve hesabını kapattığını duyuran lüks düşkünü papaz, ürünlerin kendine ait olmadığını ve fotoğrafların bazılarını dükkanlarda çektiğini kaydetti. Hızını alamayan papaz, kendi ucuz ayakkabılarına bazen pahalı görünen tokalar diktiğini iddia etti.