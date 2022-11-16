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Dünya

Rus petrolünde sevkiyat yeniden başladı

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Rus petrolünde sevkiyat yeniden başladı
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Transneft'ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatın tekrar başladığı belirtildi.

Ukrayna, Drujba üzerinden sevkiyatı dün teknik sorunlar nedeniyle durdurmuştu.

RUS PETROLÜNÜN UKRAYNA ÜZERİNDEN SEVKİYATI DURDURULMUŞTU

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna'nın, ülke üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Transneft'ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft'i bilgilendirdiği kaydedildi.

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