Rus petrolünde sevkiyat yeniden başladı

Transneft'ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatın tekrar başladığı belirtildi.
Ukrayna, Drujba üzerinden sevkiyatı dün teknik sorunlar nedeniyle durdurmuştu.
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna'nın, ülke üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.
Transneft'ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft'i bilgilendirdiği kaydedildi.