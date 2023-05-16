Rus petrolüne Hindistan formülü! Aynı muameleyi göremeyecek

Jaishankar, AB ve Hindistan yetkilileri arasında Brüksel'de gerçekleştirilen "AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi"nin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

RUS PETROLÜNE HİNDİSTAN FORMÜLÜ!

Bir gazetecinin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in toplantı öncesinde yaptığı "AB'nin, Rus petrolünü kullanarak Hindistan'dan gelen rafine petrol ürünlerine yaptırım uygulaması gerektiği" açıklamaları hakkındaki görüşlerini sorması üzerine Jaishankar, "AB Konseyi düzenlemelerinden anladığım, Rus ham petrolü 3'üncü bir ülkede büyük ölçüde dönüştürüldüğü zaman Rus muamelesi görmez." dedi.

İlgili AB Konseyi yönetmeliklerinin dikkatlice incelenmesini tavsiye eden Jaishankar, bu sorunun bir temeli olmadığını belirtti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager de, "Yaptırımların hukuki dayanağı konusunda bence hiç şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Dostlar arasında görüşmelerin parmak sallayarak değil el uzatarak yapılacağına dikkati çeken Vestager, AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin karşılıklı ortaklığı güçlendirmesini istediğini vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, bugün bir medya kuruluşuna verdiği demeçte, AB'nin Rus petrolünü rafine ederek Avrupa'ya satan Hindistan'a katı davranması ve yaptırım uygulaması gerektiğini belirtmişti.

Borrell, "Eğer Rus petrolüyle üretilen dizel veya benzin Hindistan'dan Avrupa'ya giriyorsa bu kesinlikle yaptırımların delinmesidir ve üye ülkeler buna karşı önlem almak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'ın Rus petrolünü satın almasının normal olduğunu belirten Borrell, rafine veya yan ürünlerin Avrupa'ya satılması halinde harekete geçmeleri gerektiğini bildirmişti.

Hindistan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla en fazla Rus petrolü alan ülkeler arasında yer alıyor.

Uygun maliyetli Rus ham petrolüne erişen Hindistan rafineleri Avrupa'ya rekabetçi bir şekilde ürünler ihraç ediyor.