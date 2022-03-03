Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasına Pelosi'den destek

AA 3 Mart 2022 Perşembe 20:37 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 20:38

Pelosi, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ileri adımları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de gaz ve petrol fiyatlarının yükselmesini istemediğini belirten Pelosi, "Ama Rusya'dan petrol ve gaz ithalatının yasaklanmasından yanayım, yasaklansın." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya'ya yönelik sert ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD'nin, Rusya petrolü ve gazına ithalat yasağı getirip getirmeyeceği son günlerde tartışılıyor.

Beyaz Saray ise bu seçeneğin hala masada olduğunu ancak böyle bir adım atmadan önce, ABD'de son dönemde artan akaryakıt fiyatlarının daha da artmaması için birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsay Graham, Rusya'nın, Ukrayna savaşından dolayı "savaş suçlusu" olarak yargılanması ve ABD tarafından kınanması talebinde bulundu.