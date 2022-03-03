İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,125
  • EURO
    15,6976
  • ALTIN
    877.41
  • BIST100
    2023.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasına Pelosi'den destek
Dünya

Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasına Pelosi'den destek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında Rusya petrolü ve gazının ithalatının yasaklanmasına destek verdiğini duyurdu.

AA3 Mart 2022 Perşembe 20:37 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 20:38
ABONE OL

Pelosi, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ileri adımları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de gaz ve petrol fiyatlarının yükselmesini istemediğini belirten Pelosi, "Ama Rusya'dan petrol ve gaz ithalatının yasaklanmasından yanayım, yasaklansın." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya'ya yönelik sert ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD'nin, Rusya petrolü ve gazına ithalat yasağı getirip getirmeyeceği son günlerde tartışılıyor.

Beyaz Saray ise bu seçeneğin hala masada olduğunu ancak böyle bir adım atmadan önce, ABD'de son dönemde artan akaryakıt fiyatlarının daha da artmaması için birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsay Graham, Rusya'nın, Ukrayna savaşından dolayı "savaş suçlusu" olarak yargılanması ve ABD tarafından kınanması talebinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.