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Dünya

Rus saldırıları sonucu ölü sayısı 22'ye yükseldi

Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 07:00 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 07:00
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Ukrayna'nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya'nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu saldırılarda 8 kişinin yaralandığını da aktaran Jivitskiy, saldırılar sonucu 20'den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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