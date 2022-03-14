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Dünya

Rus saldırıları sonucu sivil yapılarda hasar oluştu

Rus güçlerinin saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:06
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Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun şehre düzenlediği hava saldırısında isabet alan bazı binalar hasar görürken, bazıları tamamen yıkıldı.

Hasar gören binalarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyeciler bombardıman sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkazları kaldırmak için yoğun çaba harcadı.

Kurtarma çalışmaları sürerken de Rus ordusunun saldırıları devam etti. Olay yerindeki itfaiye ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında sirenlerin çalması sonucu sığınağa saklandı.

Saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğu fakat sayının henüz netleşmediği kaydedildi.

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