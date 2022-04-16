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Dünya

Rus saldırılarından korunmak için bahçeye yazdılar!

Gostomel'de bir aile, Rusya'nın hava saldırılarından korunmak için evlerinin bahçesine “çocuklar var” yazdı.

IHA16 Nisan 2022 Cumartesi 14:30 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:30
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Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de birçok ev kullanılamaz hale geldi. Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya'nın saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak "çocuklar var" yazdı. Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi. Büyük bir sitenin içerisinde yer alan evin çevresindeki birçok yapının hasar aldığı görülürken, yazının bulunduğu evde hasar bulunmaması dikkat çekti.

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