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Dünya

Rus saldırısı sonrası Ukrayna'nın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipro şehrine düzenlediği füze saldırısında hasar gören bir spor merkezinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

AA15 Ağustos 2023 Salı 13:29 - Güncelleme:
Rus saldırısı sonrası Ukrayna'nın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Rus ordusunun, gece Lviv ve Dnipro'nun yanı sıra Zaporijya, Çerkası, Kramatorsk ve diğer kentlerine yönelik düzenlediği füze saldırılarında, çok sayıda bina ve işletme zarar gördü.

Dnipro kentine yapılan füze saldırısında, "Meteor (Gök Taşı)" isimli spor merkezi hasara uğradı. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü merkezde, füzenin isabet etmesi sonucu çukur oluştuğu görüldü.

Spor merkezinin karşısında füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" Makine Üretim Fabrikası'nın bulunması dikkati çekti.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkan Yardımcısı Volodimir Orlov, kente yönelik Rus saldırısında yaralanan kişi sayısının 3'e çıktığını açıkladı.

- OLAY

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın, 28 seyir füzesiyle Ukrayna'nın birçok kentine yönelik gece saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lısak da saldırı sonucunda Dnipro şehrindeki saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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