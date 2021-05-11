Rus savaş uçağı Fransız uçaklarını engelledi

AA 11 Mayıs 2021 Salı 17:53 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 17:53

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 "Dassault Mirage 2000" taktik savaş uçağı ile havada yakıt ikmali yapan "C-135" uçağının, Karadeniz'de uluslararası sular üzerinde uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus "Su-30" avcı savaş uçağının, Fransa'nın uçaklarını önlemek amacıyla havalandığı belirtilerek, "Rus uçağı, Fransa'ya ait uçaklara Karadeniz sularında eşlik etti. Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmedi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Rus uçağının, hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.

- NORVEÇ UÇAĞI BARENTS DENİZİ'NDE ENGELLENDİ

Öte yandan, Rusya'nın Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Norveç Hava Kuvvetlerine ait

P-3C Orion uçağı, Rus Mig-31 savaş uçağı tarafından Barents Denizi üzerinde önlendi.

Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmediği belirtildi.