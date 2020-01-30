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Dünya

Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri hedef aldı

Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti.

30.01.2020  09:48 - Güncelleme: 30.01.2020  09:48

Deprem anında yıkılan binalar güvenlik kamerasında

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