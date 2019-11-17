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Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü

Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

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Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

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